la-coda-al-piccolo-teatro-per-la-camera-ardente-di-ornella-vanoni

All’arrivo del feretro un lungo applauso

Milano, 23 nov. (askanews) – Al Piccolo Teatro di Milano ha aperto la camera ardente di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. All’arrivo del feretro già decine di persone erano in coda per rendere l’ultimo omaggio alla cantante. Fra i primi ad arrivare il sindaco di Milano Beppe Sala.Al Piccolo Teatro Vanoni ha costruito un pezzo importante della sua carriera, insieme con Giorgio Strehler, suo compagno anche nella vita per alcuni anni.La camera ardente è aperta al pubblico dalle 10 alle 14, lunedì i funerali.