domenica, 23 Novembre , 25

Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla fronte: fermato un 15enne

(Adnkronos) - Svolta nelle indagini per la morte...

Ornella Vanoni, il sogno nel cassetto: “Un giorno vorrei cantare alla Scala”

(Adnkronos) - Voleva cantare alla Scala di Milano,...

E’ morto Maurizio Sella, storico presidente della banca e Cavaliere del Lavoro

(Adnkronos) - "Il gruppo Sella comunica con profondo...

McLaren squalificate dal Gp di Las Vegas, la decisione: come cambia il Mondiale

(Adnkronos) - Le McLaren di Lando Norris e...
la-coda-al-piccolo-teatro-per-la-camera-ardente-di-ornella-vanoni
La coda al Piccolo Teatro per la camera ardente di Ornella Vanoni

La coda al Piccolo Teatro per la camera ardente di Ornella Vanoni

Video NewsLa coda al Piccolo Teatro per la camera ardente di Ornella Vanoni
Redazione-web
Di Redazione-web

All’arrivo del feretro un lungo applauso

Milano, 23 nov. (askanews) – Al Piccolo Teatro di Milano ha aperto la camera ardente di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. All’arrivo del feretro già decine di persone erano in coda per rendere l’ultimo omaggio alla cantante. Fra i primi ad arrivare il sindaco di Milano Beppe Sala.Al Piccolo Teatro Vanoni ha costruito un pezzo importante della sua carriera, insieme con Giorgio Strehler, suo compagno anche nella vita per alcuni anni.La camera ardente è aperta al pubblico dalle 10 alle 14, lunedì i funerali.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.