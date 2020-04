La colazione ‘sospesa’ e i messaggi dei bambini per i medici di Milano

Un cappuccino con la brioche ma soprattutto un bigliettino di incoraggiamento di un bambino. Per medici e infermieri dell’ospedale San Paolo di Milano, impegnati nella lotta al coronavirus, dal 2 aprile, il buongiorno sarà più ‘lieve’.

ll Municipio 6 di Milano ha lanciato l’iniziativa “5.000 colazioni sospese per gli eroi del San Paolo”, per esprimere gratitudine al personale sanitario in prima linea per salvare vite umane. I buoni della colazione riporteranno sul retro le frasi scritte dalle bambine e dai bambini delle scuole del Municipio che hanno aderito inviando i loro pensieri, come quella di Filippo, di 8 anni,

