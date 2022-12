La collaborazione tra Miss Keta e Bilal Hassani, il 13 esce “Scandalosa RMX”

La popstar italiana e l’icona Lgbtq+ di origine marocchina

Roma, 9 dic. (askanews) – MISS KETA ha annunciato l’uscita il 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali di SCANDALOSA RMX FEAT. BILAL HASSANI, il remix dell’ultimo singolo “dell’angelo dall’occhiale da sera” e dal volto velato, che vede la collaborazione dalla popstar francese di origine marocchina e icona LGBTQ+ Bilal Hassani. Prodotto come l’originale da ZEF, e cantato per metà in francese da Bilal Hassani e per metà in italiano da M¥SS KETA, il brano è un divertissement killer con influenze dalla prima decade di questo secolo – da Lady Gaga e RedOne, a Britney Spears e Lindsay Lohan. Cantante, autore, compositore e influencer con quasi 3 milioni di follower in tutto il mondo, Bilal Hassani è il simbolo di una nuova generazione che rivendica valori come la tolleranza, l’accettazione, l’autostima e il rispetto per tutti. Una delle 20 persone LGBTQ+ più influenti al mondo secondo Vanity Fair, Bilal ha al suo attivo tre album. L’ultimo, Théorème, è stato pubblicato il 7 ottobre. SCANDALOSA è il secondo estratto di CLUB TOPPERIA, ultimo album di MISS KETA uscito a maggio per Island Records/Universal Music Italia e anticipato dalla hit FINIMONDO, uno dei singoli più suonati dalle radio per tutta l’estate, certificato Disco di Platino.

