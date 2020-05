La commedia “Ted Lasso” arriverà su Apple TV + ad Agosto

Ieri sera, Apple ha annunciato la sua ultima serie originale per Apple TV +: “Ted Lasso” con Jason Sudeikis. La commedia si basa sul personaggio omonimo delle pubblicità virali di NBC Sports. Lo spettacolo andrà in onda il 14 Agosto.

Sudeikis interpreta Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas che è stato ingaggiato per allenare una squadra di calcio professionista in Inghilterra, nonostante non abbia esperienza di allenatore di calcio.

