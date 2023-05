La Commissione antimafia, De Raho (M5s): la lotta alla mafia e all’eversione continuerà

Il neo vice presidente di minoranza della Commissione ed ex procuratore nazionale Antimafia: posso garantirlo

Roma, 24 mag. (askanews) – “Posso garantire già ora che di fronte a orientamenti che non dovessero essere in linea con il ruolo che l’Antimafia deve svolgere per tradizione, io e i rappresentanti dell’opposizione saremo pronti a uno sforzo straordinario per ricondurre la commissione verso le finalità altissime per cui è stata costituita. E parlo degli obiettivi di legalità e di contrasto alla mafia e all’eversione che gli italiani si aspettano”. Così Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale Antimafia, ora deputato del M5S, dopo l’elezione a presidente della Commissione Antimafia di Chiara Colosimo di FdI, accusata di un presunto legame con l’ex terrorista nero Luigi Ciavardini.

Su eventuali tentativi di ‘agguati’ dalla destra, il neo vice presidente di minoranza della commissione dice: “Non avverto dentro di me la preoccupazione che qualcuno possa frenarci. Non lo ritengo possibile. Certo, bisognerà lavorare ‘da soli’ o con tutti coloro che vogliono raggiungere gli obiettivi di un’Antimafia che non sia solo di facciata. Dovremo lavorare su come la mafia opera nei territori, condizionandoli con la sua stessa presenza, su come infiltra gli appalti pubblici e quelli del Pnrr”.

“La Commissione lavorerà per individuare gli strumenti per opporsi a ogni possibile inquinamento. Lavorerà per diradare le nebbie che fino a oggi si sono addensate sulla strategia stragista e sulla sua attuazione”, assicura De Raho.

