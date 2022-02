La Commissione europea propone di estendere il green pass fino a giugno 2023

BRUXELLES – La Commissione europea ha proposto di estendere il certificato digitale Covid dell’Unione Europea per un altro anno garantendo agli europei la validità dello strumento fino al 30 giugno 2023. L’obiettivo principale è consentire ai cittadini dell’Unione guariti dalla malattia, vaccinati o risultati negativi al test diagnostico al virus di continuare a viaggiare nell’Ue in modo sicuro. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta in tempo prima della scadenza dell’attuale regolamento prevista per il 30 giugno 2022 e di includere i test antigenici di laboratorio di alta qualità tra i tipi di test per i quali può essere rilasciato il certificato. L’ottenimento della certificazione dovrebbe essere esteso anche a chi ha partecipato alle sperimentazioni cliniche per i vaccini contro il Covid-19, come si legge in una nota stampa dell’esecutivo europeo. “Il certificato digitale Covid continua a essere una misura eccezionale – ha detto un portavoce della Commissione – ma ovviamente auspichiamo di doverlo utilizzare ancora per poco”.

