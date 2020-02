La Commissione Ue non ha ancora deciso su Monte dei Paschi di Siena

BRUXELLES – (Policy Europe / Public Policy) In merito al piano di scissione di Npl da parte di Mps (Monte dei Paschi) da trasferire alla società Amco del Mef, la Commissione europea non avrebbe ancora preso una decisione definitiva riguardo la sua valutazione ma al momento la Commissione Ue, si apprende, è comunque ancora in contatto con le autorità italiane su questo dossier.

In base alle norme Ue in materia di aiuti di Stato, se uno Stato membro (compresi soggetti a partecipazione pubblica) interviene come farebbe un investitore privato, ed è remunerato per il rischio assunto in un modo che un investitore privato accetterebbe,

