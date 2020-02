STRASBURGO (Policy Europe / Public Policy) – “Il 22 settembre organizzerò, assieme alla vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, un summit sul lavoro nelle piattaforme online, per discutere come migliorare le condizioni sociali e lavorative”. Così Nicolas Schmit, commissario per il Lavoro e i diritti sociali, durante un dibattito al Parlamento europeo dal titolo “Un’Europa sociale in un mondo digitale”.

Nel corso del suo discorso di fronte all’Eurocamera, il commissario lussemburghese ha anche annunciato che “nel prossimo mese” la Commissione proporrà “una nuova agenda” per sviluppare “nuovi strumenti per affrontare queste sfide”. Queste ultime fanno riferimento, in particolare, ai “cambiamenti destabilizzanti che la digitalizzazione si pensa comporterà”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Commissione Ue organizzerà un vertice sul lavoro nelle piattaforme online proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento