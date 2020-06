La conferenza EA Play annuncia FIFA 21: il nuovo trailer, la data d’uscita e tutto quello che c’è da sapere

Durante la Conferenza Ea Play 2020, andata in scena in streaming nella serata del 18 giugno, sono emerse alcune novità sui titoli di casa EA, in particolare EA Sports. Tra le tante ufficializzazioni brilla naturalmente Fifa 21, che sarà disponibile a tutti i videogiocatori il prossimo 9 ottobre e sarà universale visto che si potrà giocare praticamente ovunque. È stato mostrato anche il trailer, e sono state svelate le prime funzionalità che saranno introdotte nel nuovo capitolo della… continua a leggere sul sito di riferimento