La confessione choc di Dayane Mello al GF Vip: “Amo Rosalinda” | Video Mediaset

Siamo alle battute finali del Grande Fratello Vip e stasera si tenta di chiarire quelle che sono le dinamiche chiave della Casa. Il rapporto altalenante tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Amicizia profonda? Amore? Cosa c’è tra le due? Dayane in qualche misura si è sentita esclusa dalla vita di Rosalinda, perchè si è avvicinata a Zenga, intrattenendo con lui un rapporto amoroso.

Dayane accusa Rosalinda di non essere sincera nei confronti suoi e di Zenga e di usare una strategia per arrivare in finale. Ma poi il crollo della modella brasiliana che fa una confessione choc: “Amo Rosalinda”. Dayane Mello intervistata da Alfonso Signorini rivela finalmente il suo vero sentimento nei confronti della sua amica Rosalinda Cannavò. Ecco il Video Mediaset.

