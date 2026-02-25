la-connessione-allunga-la-vita,-l’evoluzione-dello-spot-tim

Lanciato a Sanremo, tra progetti musica-IA e sostenibilità

Sanremo, 25 feb. (askanews) – All’apparenza un revival: Massimo Lopez e lo spot anni ’90 della “telefonata che allunga la vita”, diventato cult. In realtà, la nuova campagna di comunicazione Tim, lanciata al 76esimo Festival di Sanremo di cui è main partner. Non è un’operazione nostalgia ma racconta l’evoluzione e la trasformazione digitale del Paese che il Gruppo ha seguito e accompagnato, diventando piattaforma integrata di servizi digitali. Il nuovo spot è firmato dal regista Paolo Genovese e unisce passato e presente: il fortino di trent’anni fa racconta un nuovo presente e guarda al futuro. Sandra Aitala, VP Brand Strategy, Media and Commercial Communication di TIM spiega: “Abbiamo visto che cosa poteva essere un simbolo che rappresentasse l’Italia e la comunicazione. Abbiamo scelto di farlo con uno spot iconico che racconta la Tim degli anni novanta, la Sip, che è lo spot iconico del Fortino”.”Abbiamo raccontato la storia di Tim, questa storia che evolve da una cornetta, da una telefonata che allunga la vita, a una connessione che allunga la vita, perché oggi Tim non è soltanto connessione, è energia e servizi digitali e assicurazione, quindi tantissime cose a disposizione dei clienti per rendere la vita sempre più facile e sempre più accessibile”, aggiunge.Intelligenza Artificiale protagonista al Tim Ai Data Lab, l’hub digitale del Gruppo dove si analizza in tempo reale il sentiment del pubblico sui social network. Nella prima serata ci sono state oltre 12 milioni di interazioni. “Siamo sul pezzo, tutti i giorni analizziamo i dati, li mandiamo in conferenza stampa. Abbiamo individuato tre picchi: il primo picco quando c’è stato l’omaggio al maestro Vessicchio, il secondo sull’esibizione di Arisa e il terzo con la signora Gianna Pratesi”, sottolinea Tredicini.Mentre tra le iniziative legate alla sostenibilità, c’è il progetto #RompiLaBolla, con cui Tim promuove un uso più critico e consapevole del digitale. “Il nostro invito soprattutto ai più giovani è a sollevare un attimo gli occhi dal telefono e a scoprire la profondità del mondo che ci circonda che sicuramente è molto ma molto interessante”, conclude il responsabile.