La consigliera regionale che ha lasciato il M5s in Liguria

La consigliera regionale del M5S in Liguria, Alice Salvatore, ha lanciato il movimento ‘il Buonsenso‘, che correrà alle prossime elezioni regionali indipendentemente rispetto all’alleanza M5s-centrosinistra.

“Voglio riportare il buonsenso nella politica, mantenendo al primo posto la coerenza, la trasparenza democratica e per far questo ricercando la competenza, lo studio, la preparazione, imparando dall’esperienza del passato” ha detto presentando il nuovo soggetto politico.

Salvatore, che era la candidata ufficiale del M5S, eletta dalla piattaforma Rousseau, prima che si decidesse per l’alleanza con il centrosinistra, ha sottolineato: “Diciamo no alle alleanze accozzaglia”. ​Per poi aggiungere: “Il M5s è un brand: se va in deroga a tutte le sue regole,

