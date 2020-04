La contemplazione straordinaria della Sindone sui social

“Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica”. È l’invocazione dell’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nel corso della venerazione straordinaria della Sacra Sindone, oggi nel Duomo del capoluogo piemontese, in occasione dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Per la prima volta la Sindone, rimasta all’interno della teca in cui è custodita normalmente, è stata visibile in tutto il mondo attraverso le immagini televisive e sui canali social.

La cerimonia, a cui erano presenti anche la sindaca di Torino Chiara Appendino,

