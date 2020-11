La contessa De Blanck confessa a Stefania Orlando che aveva due carte nella nomination del Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Per quanto Signorini si sforzi di dire che le carte durante la nomination palese, devono rimanere da parte e sceglierne una, pare che la Contessa Patrizia De Blanck abbia “barato” ieri sera durante la puntata del 9 novembre. Ammette candidamente a Stefania Orlando che ha nominato, di avere la possibilità di scelta tra due carte: lei o Rosalinda. Ma resasi conto che l’hanno nominata in molte anche lei si accoda. Insomma, va bene che alla contessa si perdona tutto, ma giocare con le nomination in un reality dove sono fondamentali, anche no! Ecco Il Video Mediaset.

