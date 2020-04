La coop dei disabili che produce il grano per gli alimenti dei poveri

Sono persone disabili e lavorano in una cooperativa, la “Agrama”, per produrre frutta, verdura e grano destinati alle persone bisognose del paese. La storia arriva da Belcastro, piccolo centro in provincia di Catanzaro, dove la cooperativa porta avanti i progetti dell’associazione “L’Alveare”, impegnata da tempo in attività e servizi finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti con disabilità. I ragazzi della cooperativa coltivano la terra in località Fieri di Belcastro, in una struttura della Provincia, e l’ultimo raccolto è stato consegnato al commissario straordinario del Comune, Antonio Calenda, per le famiglie bisognose in questo particolare momento di crisi.

Calenda ha deciso di coinvolgere nel progetto anche la parrocchia e la confraternita della Misericordia,

