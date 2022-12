Donati prodotti alimentari alla serata benefica dell’associazione “l’Abbraccio odv” di Salerno

La Copagri Salerno, con la sua presidente provinciale Angela Pisacane, aderisce all’iniziativa organizzata dall’associazione “L’Abbraccio odv” e denominata “Smart Christmas Light”.

Si tratta di una serata di beneficenza che si terrà a Salerno, martedì 20 dicembre alle ore 20.30 alla Stazione Marittima Zaha Hadid in via Molo Manfredi e che avrà come scopo quello di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà per il pagamento delle bollette di luce e gas.

La serata prevede una sfilata con volti noti che per una sera saranno modelli e testimonial di solidarietà, il tutto accompagnato da tanta buona musica.

“Ho accolto con immenso piacere l’invito dell’associazione L’Abbraccio e per una sera farò da modella, ma per una giusta causa. – ha commentato la presidente provinciale di Copagri Angela Pisacane – Ma la mia presenza a questo evento sarà duplice.

Infatti, oltre a partecipare alla sfilata, a nome di tutti gli iscritti alla Copagri Salerno, nel corso della serata, consegnerò all’associazione di volontariato prodotti di vario genere che potranno essere utili all’associazione salernitana per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà”.

La partecipazione all’evento è su invito, all’ingresso della sala sarà posizionato un punto di raccolta dove tutti gli ospiti lasceranno la propria donazione alla causa. L’invito può essere prenotato telefonando al numero 3938516801 (Tina).

L’iniziativa ideata da L’Abbraccio odv e da 2nd hand solidale, gode del patrocinio del Comune di Salerno e della collaborazione della Fondazione della Comunità Salernitana.

L’articolo La Copagri aderisce a “Smart Christmas Light” proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento