La ripartenza del calcio italiano passa per le semifinali di ritorno e la finale di Roma della Coppa Italia. In gara ancora Juventus, Milan, Napoli e Inter, ma il valore più grande della competizione è per i rossoneri e gli azzurri. Riuscire ad alzare il trofeo, infatti, garantirebbe un posto sicuro in Europa League, senza la necessità di passare per i preliminari. La posizione in classifica attualmente ricoperta dagli azzurri è ancora incerta, per cui un passaggio già definito in Europa sarebbe piuttosto importante, per disputare a mente più libera le restanti 13 giornate di campionato.

La Coppa Italia è oro per Napoli e Milan

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non è da sottovalutare nemmeno l’ingresso economico. Con la vittoria della Coppa Italia, gli azzurri si aggiudicherebbero un tesoretto da 20 milioni di euro. In assenza di pubblico sugli spalti, mancheranno gli introiti del botteghino, ma:

La vincente si assicura la partecipazione alla Supercoppa italiana, dipende da dove si gioca: se si giocasse in Arabia Saudita le finaliste incasserebbero 3,3 milioni a testa. In un’altra location 2 milioni. Bisogna, infine, considerare l’Europa League: chi si aggiudica la coppa entra di diritto nei gironi, ciò si traduce in proventi di 12-15 milioni, tra bonus partecipazione e market pool delle italiane.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post La Coppa Italia vale oro per Napoli e Milan: 20 milioni più l’Europa League. Necessario vincere: i dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento