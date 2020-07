La coppia di Rio che va in giro con la tuta spaziale per non prendere il virus

A mali estremi, estremi rimedi: in Brasile, secondo Paese al mondo maggiormente colpito dal Covid-19, per proteggersi dal virus fuori controllo una coppia ha deciso di andare in giro indossando una tuta da astronauta.

È la storia del 66enne Tercio Galdino, affetto da una patologia cronica che colpisce le sue difese immunitarie, rendendolo più vulnerabile al coronavirus. Ad accompagnarlo a passeggio per le vie di Rio de Janeiro con questo insolito outfit è la moglie, Aliceia Lima.

Le immagini della coppia che indossa la tuta spaziale dai colori bianco, rosso e blu, in giro per le strade della città carioca,

