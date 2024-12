La Corea del Nord è pronta a inviare droni kamikaze e altre truppe in Ucraina, dice l’intelligence sudcoreana

ROMA – Secondo i capi di stato maggiore congiunti di Seul (JCS), Pyongyang starebbe preparando l’invio di ulteriori truppe, armi e droni kamikaze in Ucraina. La Corea del Nord avrebbe già fornito lanciarazzi da 240 mm e obici semoventi da 170 mm, riferisce la Reuters, e sarebbe in procinto di avviare la produzione di massa di droni kamikaze, come testimoniato dal leader Kim Jong-un durante un test lo scorso mese.

I media statali di Pyongyang hanno recentemente riportato che Kim ha ordinato la produzione in serie di queste armi aeree e l'aggiornamento delle dottrine e dell'addestramento militare, motivando la decisione con la crescente competizione globale. Seul, Washington e Kiev hanno stimato la presenza di circa 12.000 soldati nordcoreani attivi in Russia. Di questi, almeno 1.100 sarebbero stati uccisi o feriti, secondo i dati del JCS, che confermano le cifre divulgate la scorsa settimana dall'intelligence sudcoreana: circa 100 morti e oltre 1.000 feriti solo nella regione di Kursk.