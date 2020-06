La Corea del nord vieta il sesso tra adolescenti considerandolo sovversivo

AGI – Pyongyang mette al bando il sesso tra adolescenti, dichiarandolo ‘sovversivo’. Per il regime, scrive il sito specializzato Asianews, è il risultato della decadente influenza capitalistica. Genitori e insegnanti rischiano di essere puniti se non controllano figli e studenti. Il problema nasce dal fatto che, senza educazione sessuale, i giovani nordcoreani conoscono il sesso solo attraverso la pornografia di contrabbando.

Questo però no basta alle autorità della Corea comunista, che hanno lanciato una campagna per prevenire e punire i comportamenti promiscui tra i giovani del Paese. Per far rispettare il divieto, visto come uno strumento per preservare le fondamenta della società nazionale,

