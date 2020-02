La Corrida di Carlo Conti, la seconda puntata stasera su Rai1 | 28 febbraio 2020

La Corrida 2020 di Carlo Conti torna con la seconda puntata in prima serata su Rai1. Grandissimo successo di ascolti per il talent show dei dilettanti allo sbaraglio condotto anche questo anno da Carlo Conti con la complicità di Ludovica Caramis su Rai1. Ecco tutto quello che c’è da sapere e le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera, venerdì 28 febbraio 2020.

La Corrida di Carlo Conti, seconda puntata stasera Rai1

Venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 21.25 appuntamento con la seconda puntata de La Corrida, il varietà dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’ condotto da Carlo Conti con Ludovica Caramis nel ruolo di valletta.

Dopo il boom di ascolti della prima puntata che ha incollato davanti alla tv 4.187.000 telespettatori con uno share del 19,7% di share e picchi di 5 milioni, Conti è pronto per una seconda divertentissima puntata. Come sempre accanto al volto noto di Raiuno la bellissima Ludovica Caramis nel ruolo di valletta, l’Orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, la valletta scelta dal pubblico e la giuria di Ex-perti.

La Corrida, vincitore prima puntata

Sul palcoscenico si alterneranno nuovi dilettanti allo sbaraglio pronti a divertirsi e far divertire con performance esilaranti e sopra le righe. Spazio a momenti di grande divertimento e ilarità, ma anche a momenti di simpatia ed abilità considerati da sempre tratti distintivi del programma cult portato al successo da Corrado.

Non mancheranno poi momenti emozionanti come è successo durante la prima puntata con l’esibizione della psicologa di Marsala Valentina Alagna che ha conquistato tutti con la sua versione di “Come un pittore” dei Modà reinterpretato con la lingua dei segni. Un momento davvero di grande emozione che ha permesso alla dilettante di classificarsi al primo posto pari merito con i Gemelli Milano, 4 fratelli di Meta di Sorrento che hanno ballato sulle note della versione remix del brano “Tu vuò fa’ l’Americano”.

Come sempre a giudicare i nuovi dilettanti allo sbaraglio sarà il pubblico presente in studio che potrà applaudire i concorrenti, in caso di esibizione convincente, oppure esprimere il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci quando il semaforo posto al centro del palco sarà verde.

L’appuntamento con La Corrida di Carlo Conti è il venerdì in prima serata su Rai1.

