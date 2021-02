AGI – L’appello di Virginia Raggi a far votare la base M5s sulla sua ricandidatura, per ora, non trova grandi sponde nel Movimento. La sindaca domanda chiarezza a chi in privato tra i 5 stelle le chiede di fare un passo indietro in favore di un candidato unitario del centrosinistra per il Campidoglio, sostenuto da 5 stelle, Pd e LeU. Ovvero la maggioranza che ha retto il secondo governo di Giuseppe Conte.

L’ex premier che da più parti viene invocato perché spenda il suo nome in favore di un candidato unitario, come potrebbe essere Roberto Gualtieri, che in questi giorni sta riflettendo su una possibile corsa per Palazzo Senatorio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La corsa al Campidoglio di Virginia Raggi trova poche sponde del M5s proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento