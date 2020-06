La corsa di Ascot per la prima volta a porte chiuse 

AGI – Al via il Royal Ascot, per la prima volta a porte chiuse. Il celebre appuntamento ippico britannico, a causa dell’emergenza coronavirus, non vedrà la solita parata di cappelli e mise stravaganti, ma sarà seguito da casa. Anche la regina Elisabetta II, grande appassionata di cavalli, per la prima volta nei suoi 68 anni di regno, non sara’ presente ma vedra’ le corse dal castello di Windsor dove è in isolamento da marzo insieme al principe Filippo.

La monarca 94enne ha voluto mantenere la tradizione e ha inviato il messaggio introduttivo che apre le corse, esprimendo i “migliori auguri alle migliaia di professionisti e appassionati di corse che quest’anno si uniranno a me per celebrare il Royal Ascot”.

