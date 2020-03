La corsa di Sanders è (quasi) finita. Sarà Biden a sfidare Trump

Joe Biden travolge Bernie Sanders alle primarie democratiche di Florida, Illinois e Arizona, assicurandosi un vantaggio praticamente insormontabile per la nomination del partito e la sfida a Donald Trump il prossimo 3 novembre.

I tre Stati portano in dote 411 delegati di cui 219, il bottino più ricco, è della Florida. “La corsa per la nomination è finita. Questa è la realtà”, ha sentenziato via Twitter l’ex advisor di Barack Obama, David Axelrod. Quello che ora resta da vedere ora è se Sanders continuerà a correre pur con chance di vittoria vicine allo zero.

Commentando il trionfo,

