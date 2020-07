La Corte d’appello lascia Stasi in carcere ma gli tiene aperto uno spiraglio 

AGI – La Corte d’Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi di sospendere l’esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo per valutare l’ammissibilità o meno dell’istanza di revisione. Lo apprende l’AGI da fonti giudiziarie. Una decisione quindi che può essere valutata in diversi modi, a seconda della prospettiva da cui la si guardi. Da una parte, a una prima valutazione i giudici ritengono che Stasi debba restare nel carcere di Bollate, ma, almeno per il momento, non si esprimono sulla fondatezza degli argomenti dell’avvocato Laura Panciroli,

