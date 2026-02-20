venerdì, 20 Febbraio , 26

San Marco Group acquisisce Oikos

(Adnkronos) - “Promuovere il saper fare e l’industria...

Dazi, Trump: “Molto deluso da sentenza Corte Suprema, mi vergogno per i giudici”. E annuncia tariffe globali del 10%

(Adnkronos) - La sentenza della Corte Suprema Usa...

Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

(Adnkronos) - Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz....

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è...
la-corte-suprema-usa-boccia-i-dazi-di-trump.-lui:-“una-vergogna”
La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump. Lui: “Una vergogna”

La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump. Lui: “Una vergogna”

Video NewsLa Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump. Lui: "Una vergogna"
Redazione-web
Di Redazione-web

Decisione presa a maggioranza: 6 giudici favorevoli, 3 contrari

Roma, 20 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “una vergogna” la sentenza con cui la Corte Suprema ha bocciato i dazi imposti dall’amministrazione statunitense, facendo ricorso a poteri d’emergenza, ma ha detto di avere “un piano di riserva” stando a quanto ha riportato la Cnn, citando fonti della Casa Bianca. La Corte ha bocciato i provvedimenti di Trump con una maggioranza di sei voti contro tre; una sentenza che tuttavia non boccia tanto la decisione della Casa Bianca quanto l’utilizzo della legge su cui il presidente si è basato per l’imposizione dei dazi. La maggior parte dei dazi approntati dall’amministrazione Trump si basano infatti su una lettura dell’International Emergency Economic Powers Act che era oggetto di critiche. In particolare i dazi “reciproci”, che sono stati oggetto di trattative bilaterali con tutta una serie di paesi, tra cui l’Unione europea.La bocciatura avviene nell’ambito di una procedura che è stata avviata sul ricorso da parte di diverse imprese statunitensi. Dalla Commissione europea “prendiamo atto della decisione delle Corte Suprema degli Stati Uniti e la stiamo analizzando attentamente. Restiamo in stretto contatto con l’amministrazione Usa, mentre cerchiamo di fare chiarezza sui passi che intendono intraprendere in merito a questa decisione” ha dichiarato il portavoce per le questioni sul commercio estero, Olof Gill.”È sempre una buona notizia quando si tolgono i dazi, ma non credo ci saranno grandi cambiamenti” ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “ci sono delle misure temporanee che possono adottare gli americani che già si aspettavano questa decisione, quindi non credo che ci saranno grandi cambiamenti” ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.