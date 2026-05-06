mercoledì, 6 Maggio , 26
HomeAttualitàLa crisi del Cinema Italiano protagonista ai David 71
la-crisi-del-cinema-italiano-protagonista-ai-david-71
La crisi del Cinema Italiano protagonista ai David 71
Attualità

La crisi del Cinema Italiano protagonista ai David 71

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 7 mag. (askanews) – Una Festa del Cinema italiano che guarda dentro se stesso, facendo squadra per difendere se stesso. È questa la Festa dei David di Donatello, che ha celebrato a Cinecittà il meglio della settima arte declinata in italiano. Fuori, la protesta dei lavoratori del cinema si materializza davanti ai cancelli di Cinecittà. Mentre ospiti e candidati si preparavano alla serata dei David di Donatello, il movimento #siamoaititolidicoda ha messo in scena la sua manifestazione simbolica – con cartelli e maschere – per denunciare una crisi “senza precedenti”, descrivendo un comparto “agonizzante”, oppresso da produzioni ferme, precarietà diffusa e incertezza sui finanziamenti.

Dentro, Flavio Insinna, conduttore della serata, ricorda: “Questa serata è una lettera d’amore per il cinema in mezzo a mille difficoltà, non è un luogo comune, continua a creare tra volti, teste che pensano, mani che attaccano cavi. Senza bandiere né ideologia, un Paese che non difende le proprie sale, i cinema dove andavo io – ora bingo -, dove rifugiarsi dall’orrore, e non sostiene i suoi film, smette di sognare. Non chiamiamoli Oscar italiani, siamo noi che abbiamo insegnato il cinema al mondo”.

Matilda De Angelis, migliore attrice non protagonista, parla di un impoverimento culturale: “Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento importante della cultura e mi spiace che si debba umiliare una categoria come quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema, che sono la mia famiglia. Non capisco perché ci siamo fatti addomesticare. Il cinema deve tornare a essere sociale e politico come un atto d’amore. Io ho questa speranza e vedo questo futuro. Dedico il premio a mia madre e mio padre, che mi hanno insegnato l’amore e l’arte”.

Fortuna che ci sono persone come Vittorio Storaro (Premio Cinecittà, tre Oscar in carriera), Bruno Bozzetto, Gianni Amelio e Ornella Muti, che ricordano come il cinema italiano poggi su fondamenta solidissime. Un cinema che non conosce età: come quella di Aurora Quattrocchi, che a 83 anni ha vinto per “Gioia mia” il David alla migliore attrice protagonista ed ha fatto vivere uno dei momenti clou della serata. “Che bellezza – ha urlato l’attrice dal palco, premiata da Raul Bova – grazie dal profondo del mio cuorissimo. Grazie per sempre. E poi la meravigliosissima regista che mi ha portato a questo trionfo, e al bravissimo Marco Fiore, un attore fantastico: lui giovanissimo e io vecchissima, meravigliosi tutti e due”.

Premio del pubblico per il film più visto è andato a “Buen camino” di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone che ha sbancato il botteghino. Premio che non aveva rivali. Ma, come previsto, Zalone non si è presentato. Hanno ritirato il premio Giampaolo Letta, Marco Cohen e Benedetto Habib.

Previous article
Manfredi a Mattinalive: “Recuperata la reputazione della città di Napoli”
Next article
Music Opening Ceremony, Liga da record, Unipol Dome top, viabilità flop

POST RECENTI

Attualità

Usa, resa pubblica presunta nota pre-suicidio di Epstein

Milano, 7 mag. (askanews) – Un giudice federale americano ha desecretato un possibile biglietto scritto prima del suicidio scritto da Jeffrey Epstein, che sarebbe stato...
Attualità

Russia chiede alle ambasciate di evacuare Kiev “a tempo debito”

Milano, 7 mag. (askanews) – La Russia ha esortato le ambasciate straniere a Kiev a garantire la "tempestiva evacuazione" del personale e dei cittadini prima...
Attualità

Casa Bianca pubblica strategia antiterrorismo e sferza l’Europa

Milano, 7 mag. (askanews) – La Casa Bianca ha diffuso mercoledì la "Strategia antiterrorismo degli Stati Uniti", documento che individua tre minacce principali per il...
Attualità

Music Opening Ceremony, Liga da record, Unipol Dome top, viabilità flop

Milano, 7 mag. (askanews) – Un voto con lode, una netta promozione e un esame di riparazione. LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, lo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.