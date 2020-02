La crisi di governo entra in ‘quarantena’, ma i nodi restano sul tavolo

È destinato a slittare l’incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi che in un primo momento era previsto per mercoledì. E probabilmente slitteranno anche le comunicazioni del premier alle Camere con l’illustrazione dell’Agenda 2023. La politica – sabato anche un Cdm straordinario – è tutta concentrata sul Coronavirus, con Salvini che invita il presidente del Consiglio a fare un passo indietro “se non ce la fa” a gestire la situazione e il Pd che lo accusa di essere uno sciacallo.

Gli appelli di tutti i membri del governo – in primis Conte – è quello a lavorare compatti,

