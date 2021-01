AGI – A poche ore dall’ormai scontato show down nel governo, si registra aria di preoccupazione al Quirinale.

Sergio Mattarella tace, ma è amareggiato per il precipitare della crisi in un momento in cui i numeri della pandemia salgono. In queste ore osserva la situazione sempre più ingarbugliata e attende che il Consiglio dei ministri approvi il piano per il recovery, mediazione minima ottenuta per evitare che la crisi travolga anche le possibilità del Paese di ottenere le risorse necessarie a uscire dalla crisi dovuta alla pandemia e ripartire su nuove basi una volta finita la tragedia del virus.

L’articolo La crisi di governo preoccupa Mattarella. Attesa per le scelte di Conte proviene da Notiziedi.

