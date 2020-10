La crisi spinge il cibo low-cost: sei italiani su 10 fanno spesa al discount

AGI – Sempre più italiani mangiano a casa e per riempire il frigo scelgono il discount. Secondo i dati di Coldiretti, il 62% dei consumatori ha fatto spesa in uno dei 1.800 discount distribuiti sul territorio nazionale, segnando un balzo record del 4,8% delle vendite ad agosto. I numeri fotografano la situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli italiani.

“Gli alimentari – commenta la Coldiretti – registrano una sostanziale tenuta nel commercio al dettaglio anche per effetto del crollo dei consumi fuori casa in bar, ristoranti e mense per la preoccupazione del contagio, lo smart working e le minori disponibilità economiche che hanno favorito l’acquisto di alimenti da consumare tra le mura domestiche.

