La crittografia end-to-end di Zoom sarà disponibile per tutti gli utenti

Il servizio di videoconferenza, Zoom, è stato al centro di molte discussione negli ultimi mesi, tra cui gravi problemi di privacy, crescita massiccia degli utenti e molto altro.

Ora, dopo aver precedentemente pianificato di mantenere la crittografia end-to-end come una funzionalità per gli utenti premium, Zoom haannunciato che tutti gli utenti della piattaforma saranno in grado di abilitare la crittografia end-to-end.

Zoom ha condiviso la notizia tramite un post sul blog,

L’articolo La crittografia end-to-end di Zoom sarà disponibile per tutti gli utenti proviene da Notiziedi.

