La Croce Rossa Italiana sceglie Qooder

MILANO (ITALPRESS) – Undici Qooder speciali di colore “Snow White” entreranno a far parte della flotta dei veicoli utilizzati dalla Croce Rossa Italiana per affrontare in sicurezza la “Fase 2” su tutto il territorio nazionale. Qooder, il quattro ruote basculanti, che piega come una moto ed è sicuro come un’auto, veste quindi la divisa dell’Associazione benefica ed è pronto a entrare in servizio con i volontari e gli operatori della Croce Rossa Italiana, garantendo stabilità su ogni tipo di strada, anche la più dissestata. Le caratteristiche speciali che rendono il Qooder realizzato per la Croce Rossa Italiana sono: la capacità di carico aumentata grazie a un bauletto in alluminio da 58 litri,

