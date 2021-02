“La dad evidenzia le differenze sociali”, dice la Garante per l’Infanzia

AGI – “La didattica a distanza ha sicuramente avuto dei pregi e dei vantaggi per alcuni minori, ma in generale ha creato molti danni. Il vantaggio è stato quello di non aver perso completamente le lezioni, ma dall’altro lato questo tipo di didattica ha sottolineato in maniera significativa le differenze sociali e anche quelle regionali”. Lo ha detto Carla Garlatti, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, illustrando le linee generali della sua attività alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

“Ci sono alcune zone dell’Italia – ha aggiunto – in cui la Rete non arriva, ci sono alcune famiglie che non possono permettersi un computer.

