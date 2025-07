la-danimarca-debutta-alla-presidenza-del-consiglio-ue,-frederiksen-parte-in-quarta-sull’energia:-“basta-finanziare-la-macchina-da-guerra-russa”

STRASBURGO – “Non è più tollerabile per noi continuare a pagare la macchina da guerra di Putin mentre lui invade Paesi europei. Finanziare gli attacchi russi in Europa è semplicemente sbagliato: l’Unione si deve concentrare sul fornire ai suoi cittadini un’energia green, pulita e economica”. È con queste parole che il primo ministro della Danimarca Mette Frederiksen ha aperto il suo intervento all’Eurocamera di Strasburgo riunita in sessione plenaria, in occasione del debutto della presidenza danese del Consiglio Ue. Guerra in Est Europa ed energia: sono stati questi i principali punti toccati da Frederiksen nel suo discorso, che si è concentrato sull’avere un’Europa più indipendente a livello energetico e green proprio per evitare acquisti di gas dal Cremlino.

“Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde affinché diventi realtà” ha sottolineato Frederiksen. “Per i prossimi sei mesi la Danimarca avrà la presidenza del Consiglio Ue, e si appresta a farlo in un momento molto particolare: l’Unione europea non affrontava sfide come quelle di oggi dagli anni Quaranta”. “La guerra di aggressione russa ai danni dell’Ucraina, pressione ai nostri confini esterni per via dell’immigrazione, conflitti in Medio Oriente, sempre più concorrenza a livello tecnologico e, soprattutto, la crisi climatica in corso” ha aggiunto il primo ministro danese. “Dobbiamo affrontare tutti questi temi assieme, Parlamento e Stati membri, sapendo che abbiamo la responsabilità di trovare i giusti compromessi per le sfide che sono di fronte a noi”.

