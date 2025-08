la-danimarca-vuole-abbattere-la-“grande”-sirenetta-di-copenaghen:-“e’-pornografica”

ROMA – E’ un periodaccio per le statue. A Copenaghen la “Big Mermaid”, statua alta quattro metri inaugurata nel 2006 vicino alla più celebre Sirenetta, sarà rimossa dopo anni di polemiche per le sue forme considerate eccessivamente sessualizzate. Già spostata nel 2018 dal molo di Langelinie al Forte di Dragor, per placare le critiche, l’opera non è ritenuta compatibile con il patrimonio storico del sito, risalente al 1910. L’Agenzia danese per i palazzi e la cultura si prepara ora a rimuoverla del tutto.Il creatore, il ristoratore Peter Bech, difende la statua definendo le polemiche infondate e sottolineando il richiamo turistico dell’opera. Ma critici e commentatori non arretrano: c’è chi la giudica “pornografica” e chi sostiene che trasmetta un’immagine distorta e poco inclusiva del corpo femminile.

A differenza della piccola Sirenetta del 1913, ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen e divenuta simbolo nazionale, la Big Mermaid sembra destinata a un futuro lontano dalle acque di Copenaghen.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it