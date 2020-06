La De Micheli vuole che gli italiani non siano a più di un’ora da un treno ad alta velocità

“Mi ha fatto piacere constatare che, anticipando alla stampa il masterplan da presentare agli Stati generali dell’economia, il presidente del Consiglio abbia inserito fra i capitoli più significativi il piano ‘Italia Veloce’ sulle infrastrutture: segno che abbiamo lavorato bene”. In un’intervista a la Repubblica il ministro per le infrastrutture Paola De Micheli dice anche che Italia Veloce “non è un trattato filosofico, ma un elenco preciso di opere — ferroviarie, aeroportuali, marittime e stradali — ciascuna provvista di cronoprogramma, coperture, iter per portarle a compimento” e che “lì dentro ci sono cifre, cartine, processi e tempi” dell’attuazione del piano.

Un piano che “prevede 200 miliardi di investimenti in 15 anni: per circa 130 miliardi è già finanziato,

