La Deejay Ten nel 2026 fa tappa in quattro città

Milano, 21 dic. (askanews) – Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di oltre 60mila persone, la Deejay Ten annuncia gli appuntamenti del 2026.

La corsa non agonistica ideata da Linus e firmata Radio Deejay, da oltre vent’anni anni appuntamento fisso per centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia arriverà nel 2026 in quattro città: si parte da Torino il 29 marzo per poi arrivare a Bari il 19 aprile, proseguire a Treviso il 17 maggio e approdare a Milano per il gran finale il 4 ottobre.

Un grande momento di condivisione per vivere le bellezze della città libera dal traffico quotidiano e trascorrere una domenica all’insegna dello sport e del divertimento in compagnia di Radio Deejay e degli speaker più amati dell’emittente. L’evento, a cui possono partecipare persone di tutte le età e capacità atletica, prevede due percorsi differenti da 10 e 5 km, il primo rivolto ai superiori di 16 anni e il secondo accessibile a chiunque.

Sponsor tecnico di questa edizione adidas che accompagnerà i partecipanti durante tutte le tappe fornendo le maglie e la gym sack di quest’anno. Svelate oggi quelle per la prima tappa di Torino del 29 marzo 2026 che saranno di colore verde acqua per il percorso da 10km e rosa per quello da 5km. Ogni iscritto riceverà la sacca gara con pettorale e chip per il rilevamento cronometrico, e per chi terminerà il percorso la sacca ristoro con la medaglia di partecipazione e i gadget degli sponsor.

Oltre alla maglia ufficiale, adidas arricchirà ogni weekend della Deejay Ten con eventi dedicati, sessioni di allenamento funzionale e tante sorprese nelle città ospitanti, affiancando l’expo del villaggio Deejay Ten con attività e momenti interattivi pensati per la community di runners e non solo.

Un’iniziativa pensata per accompagnare e coinvolgere ogni profilo di runner: dagli atleti più esperti a chi si sta avvicinando alla disciplina o si sta preparando per nuove sfide, mantenendo sempre al centro il valore della community, elemento identitario e distintivo della Deejay Ten.

Le iscrizioni per le quattro tappe sono aperte sul sito di Radio Deejay al link https://deejayten.deejay.it/.