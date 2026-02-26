giovedì, 26 Febbraio , 26

La delegazione Pd al Parlamento europeo: “Più risorse e diritti per un’Europa vicina ai territori”
Mondo

La delegazione Pd al Parlamento europeo: “Più risorse e diritti per un’Europa vicina ai territori”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Sedici tavole rotonde, oltre 200 partecipanti e più di 160 stakeholder italiani tra imprese, sindacati e associazioni: è il bilancio della serata “Tutta un’altra Europa”, organizzata a Bruxelles dalla delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo come momento di confronto tra il sistema Italia e chi rappresenta il Paese nelle istituzioni Ue. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein in video collegamento e la presidente del gruppo S&D Iratxe García Pérez, in un dialogo sui dossier chiave dei prossimi mesi, dalla competitività alla sovranità digitale, dalla politica industriale alla transizione. Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd a Bruxelles, ha evidenziato in particolare la sfida della sovranità digitale, affermando che l’Europa deve rafforzarsi e investire per non restare indietro rispetto ai poli americano e cinese. Alessandro Zan (Pd) ha rivendicato l’approvazione in commissione di un passaggio della direttiva europea sulle vittime di reato, spiegando che “diventa legge europea e dunque legge anche in Italia”, e sottolineando che, nonostante lo stop al Senato nel 2021, “dall’Europa è possibile”. Giuseppe Lupo (Pd), intervenendo sul quadro finanziario pluriennale, ha chiesto “un bilancio europeo più ambizioso e più forte”, richiamando la necessità di maggiori investimenti anche per prevenire i disastri climatici che hanno colpito il Mezzogiorno.

Camilla Laureti (Pd) ha espresso forte preoccupazione per la riforma della Pac, denunciando il rischio di un taglio del 20% delle risorse – “8 miliardi in meno per l’Italia” – definendo “gravissimo” ridurre il sostegno in una fase già segnata da crisi climatica.Giorgio Gori (Pd), ha evidenziato che uno dei principali handicap dell’industria europea è il prezzo dell’energia, ribadendo la necessità di accompagnare le trasformazioni con il contributo del sindacato. Dario Nardella (Pd) ha chiesto un’agricoltura “aperta ai giovani e più attenta ai territori”, giudicando insufficienti le proposte della Commissione. Irene Tinagli (Pd), sul tema casa, ha richiamato l’urgenza di nuovi modelli di abitazione sociale per garantire alloggi accessibili a lavoratori e studenti. Matteo Ricci (Pd) ha chiesto più risorse europee per il settore dei trasporti, avvertendo che senza un rafforzamento del bilancio Ue opere strategiche come la Ferrovia Adriatica rischiano di restare senza copertura. Sandro Ruotolo (Pd), intervenendo sulla protezione dei minori online, ha sottolineato che servono regole e prevenzione per un ambiente digitale più sicuro. Alessandra Moretti (Pd) ha infine ribadito il valore della dieta mediterranea come strumento di prevenzione e sostegno alle filiere agroalimentari, evidenziando l’importanza di garantire “cibo di qualità a prezzo equo e accessibile”. Cecilia Strada (Pd), al tavolo sulla migrazione, ha richiamato la necessità di un approccio europeo che tenga insieme diritti, sicurezza e inclusione. Secondo gli organizzatori dai tavoli è emersa una linea comune: rafforzare le risorse europee, promuovere diritti e sostenere i territori, per costruire “Tutta un’altra Europa”.

ZINGARETTI (PD): L’EUROPA SIA UNITA E PROTAGONISTA

“Credere nell’Europa oggi vuol dire
cambiarla, rafforzarla, renderla più forte politicamente”. Così
Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al
Parlamento europeo, intervenendo a Bruxelles alla conferenza
‘Tutta un’altra Europa’, organizzata dalla delegazione dem.
Zingaretti ha sottolineato che la rivoluzione tecnologica sta
già cambiando la produzione, la cultura e la vita quotidiana dei
cittadini, ma ha avvertito che “l’Europa e l’Italia non sono
protagoniste” di questa trasformazione. I principali poli di
sviluppo, ha osservato, sono oggi quello “cinese e americano” e
per questo “serve un’Europa più unita, più forte che investe”.
Il capodelegazione dem ha quindi evidenziato l’impegno della
delegazione Pd a Bruxelles, che incontra imprese, forze sociali,
associazioni e istituzioni europee per “rappresentare con le
nostre idee gli interessi italiani”, rafforzando il ruolo del
Paese nei processi decisionali dell’Unione.
Zingaretti ha infine richiamato il potenziale del Lazio,
definendolo un ecosistema naturalmente orientato all’innovazione:
“seconda regione italiana per Pil”, con un’industria
manifatturiera di primissimo livello, grandi poli di ricerca e
università e la presenza di importanti aziende. “Servono
investimenti e scelte” da parte delle istituzioni locali, dello
Stato e dell’Ue, perché il Lazio, ha concluso, “può diventare uno
dei protagonisti europei di questo salto in avanti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it

