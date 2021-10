La deputata Pd Cantone: “Rimanderemo i fascisti nelle fogne”

ROMA – Occorre “sciogliere subito, senza se e senza ma, le organizzazioni neofasciste. Spazzare via i nuovi fascisti come abbiamo fatto con la Resistenza”. Lo ha detto nell’Aula della Camera la deputata del Pd Carla Cantone. Dopo le violenze nella manifestazione di Roma contro il green pass, il Partito democratico ha annunciato che presenterà una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova, i cui leader erano presenti sabato a piazza del Popolo e all’assalto alla sede della Cgil e sono poi stati arrestati.

“La condanna deve essere unanime – ha proseguito la parlamentare dem Cantone -. La storia insegna che dire che abbiamo a che fare con quattro imbecilli è una imbecillità. Bisogna dire chiaro e tondo che quelli sono fascisti che vogliono ritornare, ma che noi rimanderemo nelle fogne”.

