La detenzione delle armi? “È il fallimento dello Stato”

di Pietro Battaglia

ROMA – “L’arma in sé è uno strumento della morte. Quando uno Stato mette in condizione un cittadino di detenere legalmente un’arma delega una sua responsabilità a una persona che in un determinato momento della vita percepisce come insicuro l’ambiente in cui vive. Liberalizzare, dunque, la vendita delle armi è il simbolo del fallimento dello Stato. Per evitare che un cittadino sia indotto a detenere un’arma, acquisendo una licenza, bisogna informarlo adeguatamente sulle possibili conseguenze che potrebbero derivare dall’uso”. Questo il parere di Farshid Nourai, coordinatore nazionale dell’Associazione per la Pace (Assopace),

