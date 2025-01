La dieta mediterranea e i suoi benefici, una docuserie su Prime Video

A guidare gli spettatori medici e specialisti di GVM Care & Research

Roma, 24 gen. (askanews) – Un viaggio coinvolgente ed immersivo attraverso la storia e i benefici della dieta mediterranea, per indagarne l’essenza, scoprire la filiera che porta sulle nostre tavole i prodotti alla base della piramide alimentare e come ancora oggi siano coltivati e realizzati con sapienza antica. Presentata a Roma, alla Camera dei Deputati, “Mediterranean Melodies”, la nuova docuserie in quattro puntate, distribuita su Prime Video, che, attraverso la voce di medici specialisti, scienziati, chef stellati e imprenditori, racconta la passione e la sapienza racchiuse nei prodotti alimentari della tradizione italiana.A guidare gli spettatori alla scoperta dei benefici della dieta mediterranea – intesa come strumento di benessere e non solo finalizzato al dimagrimento – sono gli specialisti di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero presente in 11 regioni con 29 strutture, per lo più accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.Prof. Giuseppe Speziale, vicepresidente GVM Care & Research e cardiochirurgo Ospedale Santa Maria di Bari: “GVM Care & Research è un gruppo ospedaliero italiano e internazionale, da sempre impegnato nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, ma anche nel trattamento di queste. Questa docuserie è straordinaria perchè colpisce proprio la fascia di popolazione che ha necessità di essere informata continuamente sui rischi del sovrappeso. E dall’altra parte c’è il vantaggio di vivere in un Paese dove la dieta mediterranea è nata e rappresenta fondamentalmente più che un’alimentazione uno stile di vita”.La docuserie affronta in particolare il tema del sovrappeso e dell’obesità, condizioni multifattoriali che hanno implicazioni su diversi aspetti della vita dei pazienti, approfondendo anche gli approcci terapeutici più innovativi applicati negli Obesity Center di GVM Care & Research: centri ultraspecialistici dove il paziente in sovrappeso ed obeso riceve un inquadramento olistico e multidisciplinare, partendo dalla prevenzione, dall’educazione alimentare e da uno stile di vita sano.Prof. Giuseppe Speziale, vicepresidente GVM Care & Research e cardiochirurgo Ospedale Santa Maria di Bari: “Siamo molto felici di aver aderito a questa docuserie che ha come obiettivo quello di informare la popolazione sui danni del sovrappeso e dell’obesità in particolare. Perchè noi trattiamo proprio le conseguenze di un’alimentazione sbagliata. Chi è in sovrappeso è ancora in tempo: quindi abbiamo voluto costituire anche degli Obesity Center multidisciplinari che permettano ancora di rientrare”.Sarà Maria Grazia Cucinotta ad accompagnare gli spettatori in ogni episodio, in un viaggio emozionante lungo destinazioni diverse della costa mediterranea. La docuserie sarà disponibile con le prime quattro puntate sulla piattaforma Prime Video a partire da metà febbraio.