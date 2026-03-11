giovedì, 12 Marzo , 26

La dieta per invecchiare senza malattie, i cibi per arrivare ‘sani’ a 70 anni: lo studio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La dieta per invecchiare senza malattie, i cibi per arrivare ‘sani’ a 70 anni: lo studio

(Adnkronos) –
Per invecchiare in salute, riducendo i rischi di malattie croniche, bisogna prestare attenzione particolare all’alimentazione. Lo studio realizzato dagli scienziati dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health e del Rush University Medical Center di Chicago ha acceso i riflettori sulla ‘ricetta’ che aumenta le possibilità di arrivare più sani all’età di 70 anni. La ricerca, pubblicata su Nature Medicine, ha il pregio di aver preso in considerazione il regime alimentare di ben 105mila persone: una platea enorme e una mole di dati impressionante.  

Il risultato più sorprendente? Chi seguiva meglio l’Alternative Healthy Eating Index (AHEI) – la dieta più efficace tra le otto analizzate – aveva una probabilità di invecchiare in salute superiore dell’86% rispetto a chi la seguiva meno (e fino a 2,2 volte in più se si considera l’età 75 anni). L’analisi ha consentito di evidenziare che meno del 10% del campione è arrivato ai 70 anni con un ‘invecchiamento salutare’: capacità cognitive sostanzialmente intatte, nessun segno di depressione, assenza di patologie croniche di rilievo. I soggetti in questione erano in grado di svolgere attività fisiche di base come salire le scale o trasportare le buste della spesa senza apparenti difficoltà. 

 

Lo studio ha valutato nel dettaglio 8 diversi diete, tutte accomunate dal ‘no’ ai prodotti ultraprocessati: sotto i riflettori la dieta mediterranea, quelle basate sull’assunzione di vegetali, quelle finalizzate a ridurre le infiammazioni o controllare la pressione. In generale, l’alimentazione a prescindere dalle variazioni sul tema ha aumentato le possibilità di raggiungere l’obiettivo. “Ciò che la maggior parte di queste diete aveva in comune era il fatto di essere ricche di frutta e verdura, cereali integrali, grassi insaturi, frutta secca, legumi e povere di carne lavorata e zuccheri”, ha spiegato la professoressa Marta Guasch-Ferré, autrice dello studio e docente di nutrizione presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health. 

In passato, diversi studi hanno evidenziato che le diete ricche di frutta e verdura sono associate a livelli più bassi di colesterolo, ad una pressione sanguigna più regolare e ad un rischio più contenuto di sviluppare malattie cardiache o forme di cancro. Quasi tutte queste ricerche, però, non si sono soffermate sull’effetto dell’alimentazione sulla qualità della vita delle persone verso la vecchiaia ‘piena’. “Non si tratta solo di vivere più a lungo, ma anche di mantenere una buona salute nelle fasi avanzate della vita”, ha spiegato l’esperta. 

Lo studio ha preso in considerazione soggetti di età compresa tra 39 e 69 anni per un periodo di 30 anni, dal 1986 al 2016. Il gruppo è stato selezionato da due database di professionisti sanitari, potenzialmente – quindi – soggetti più attenti alla salute rispetto alla media. Oltre a valutare la forma fisica e mentale degli individui al raggiungimento dei 70 anni, i ricercatori hanno effettuato controlli per 11 malattie gravi: la lista comprendeva cancro, diabete, ictus, sclerosi multipla e morbo di Parkinson. 

 

Tra i regimi alimentari presi in considerazione, menzione speciale per l’Alternative Healthy Eating Index, una dieta studiata per ridurre le malattie croniche: tale sistema ha mostrato la più forte correlazione con un invecchiamento sano. La ricerca è stata strutturata con punteggi elevati alle persone che consumavano pesce, almeno cinque porzioni giornaliere di verdura e almeno quattro porzioni giornaliere di frutta intera. Cancellati dal menù carne rossa, bevande zuccherate e succhi di frutta. I soggetti ‘premiati’ con i punteggi più alti nell’Alternative Healthy Eating Index avevano una probabilità di invecchiamento sano superiore dell’86% rispetto ai partecipanti con i punteggi più bassi. Tutte le otto diete inserite nello studio si basano su frutta, verdura e cereali integrali, alimenti privilegiati rispetto a carni rosse e cibi processati. Non mancano le distinzioni, apparentemente ridotte. 

La dieta mediterranea come è noto integra grassi sani come l’olio d’oliva, il pesce e la frutta secca. La dieta per ridurre l’ipertensione privilegia gli alimenti a basso contenuto di sodio. La dieta MIND è un compromesso tra gli altri 2 sistemi, con spazio in particolare ai frutti di bosco ritenuti utili alla salute del cervello. Promosse, ma senza lode, le diete vegane e vegetariane: “Possiamo ridurre il consumo di alimenti di origine animale, ma alcune quantità possono comunque essere salutari”, ha affermato Guasch-Ferré. 

