La difesa del cardinal Becciu: “Nessun reato, è tutto rendicontato”

AGI – Spero che sia il Papa a non farsi manovrare: Angelo Becciu si fa forte della telefonata ricevuta stamane dal cardinale Pietro Parolin (non scende nei particolari della conversazione) e ribadisce la sua lealta’. Però, in una conferenza stampa, lascia intendere di avere tutta l’intenzione di difendersi.

Ieri, a botta calda, si era trincerato dietro uno sgomento silenzio. Oggi il cardinal Angelo Becciu, indotto da Papa Francesco a rinunciare alle prerogative della porpora, affida a un’intervista la sua replica. Una linea sintetizzabile con un “non ci sono reati, tutto è stato rendicontato“: Quindi la decisione del Pontefice non è comprensibile.

