La (difficile) nuova vita di Harry e Meghan. A Hollywood

Con un ultimo messaggio sul seguitissimo profilo Instagram ‘Sussex Royal‘ e ormai trasferiti dal Canada a Hollywood, Harry e Meghan smettono da oggi formalmente di essere membri ‘senior’ della Royal Family britannica e iniziano una nuova vita negli Stati Uniti.

Il 31 marzo era la data annunciata per quella che è stata ribattezzata subito dai media britannici come la ‘Megxit‘, l’uscita dei duchi di Sussex dalla Famiglia Reale: la coppia che aveva portato un vento di modernità a corte, la lascia sull’onda delle esigenze d’indipendenza e privacy della consorte americana, ex attrice, del secondogenito del principe Carlo e Lady Diana,

