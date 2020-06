La Digos ha notificato il sequestro dell’immobile di Casapound

A conclusione di una indagine condotta dalla Digos della Questura di Roma, la procura ha chiesto ed ottenuto dal gip un sequestro preventivo, con riferimento al reato di occupazione abusiva, dell’immobile sito in via Napoleone III, sede del movimento Casapound. Sono in corso le procedure per la notifica del provvedimento.

Lo stabile era stato occupato dai militanti dell’organizzazione neofascista nel 2003 e vi vivono anche alcune famiglie in emergenza abitativa. L’edificio appartiene all’Agenzia del Demanio ma è in consegna per uso governativo al Ministero dell’Istruzione dal 1963. La polemica sull’occupazione si è ripresentata ciclicamente senza che, finora, venissero adottate iniziative concrete.

