La diocesi di Milano chiede il ‘green pass’ a sacerdoti e operatori pastorali

Di Giacomo Cozzaglio

MILANO – Dal 20 settembre la diocesi di Milano adotterà nuove norme per la vita nelle parrocchie. Sacerdoti e operatori pastorali dovranno aver ricevuto almeno una dose di vaccino, essere guariti dal Covid entro 6 mesi o avere un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. De facto, anche la diocesi di Milano autorizza l’uso del green pass come misura anticontagio. La decisione non riguarda solo le celebrazioni eucaristiche, ma tutte le attività delle parrocchie. Di conseguenza, saranno coinvolti anche catechisti, coristi ed educatori.

Tuttavia non ci saranno specifiche misure di verifica, ma ai laici verrà comunque chiesta un’autodichiarazione. Riprendono anche le processioni all’aperto, seppur con obbligo di mascherina e distanziamento interpersonale. Insomma, “la cura per la salvezza delle anime non può prescindere dall’impegno di tutelare la salute dei corpi” dichiara monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi.

