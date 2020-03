La dipendenza di Apple dalla Cina è stata dimostrata dal fallimento della produzione di iPhone 11 in India

Un nuovo rapporto del The Wall Street Journal, descrive in dettaglio la dipendenza di Apple dalla Cina per la sua catena di approvvigionamento e come è improbabile che ciò cambi nel prossimo futuro. Secondo il rapporto, alcuni dirigenti di Apple hanno suggerito di trasferire la produzione di almeno un prodotto in Vietnam, ma l’idea è stata “respinta” dal senior management.

Il rapporto spiega che i dirigenti operativi di Apple hanno suggerito “già nel 2015” che la società avrebbe dovuto “spostare l’assemblaggio di almeno un prodotto in Vietnam“.

