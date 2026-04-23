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La Disney sempre più inclusiva: le canzoni ‘tradotte’ nella lingua dei segni
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La Disney sempre più inclusiva: le canzoni ‘tradotte’ nella lingua dei segni

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By Redazione-web

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ROMA – Una novità importante nel mondo dell’animazione inclusiva sta per arrivare su Disney+: dal 27 aprile saranno disponibili le versioni complete di alcune canzoni riadattate con la lingua dei segni, pensate per rendere l’esperienza ancora più accessibile ai bambini sordi e con difficoltà uditive. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Disney Animation e la compagnia teatrale Deaf West Theatre, da anni impegnata nella promozione della lingua dei segni nelle arti performative.

Le canzoni riarrangiate e animate nella Lingua dei Segni Americana (ASL) sono dirette dal veterano animatore e regista Disney Hyrum Osmond e sono: The Next Right Thing da Frozen II, We Don’t Talk About Bruno da Encanto e Beyond da Oceania 2.

Osmond ha guidato un team di oltre 20 animatori che hanno lavorato con riferimenti in lingua dei segni creati appositament . DJ Kurs, direttore artistico del Deaf West Theatre, in collaborazione con la coreografa specializzata in lingua dei segni Catalene Sacchetti e un gruppo di otto artisti del Deaf West Theatre, ha attentamente rielaborato e coreografato i testi in ASL, concentrandosi sui concetti e sulle emozioni anziché su una trascrizione parola per parola. Osmond spiega: “Nella maggior parte dei casi, abbiamo creato animazioni completamente nuove. Abbiamo dovuto apportare molte modifiche all’animazione per rimanere fedeli all’intento originale.”

Le prime reazioni online parlano di un progetto “speciale” e “toccante”, capace di dare finalmente rappresentazione a una comunità spesso poco visibile nei contenuti per l’infanzia. Per molti, vedere la lingua dei segni integrata nell’animazione rappresenta un passo avanti significativo verso un intrattenimento davvero inclusivo.

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