venerdì, 15 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLa doccia fredda fa dimagrire? La nuova ipotesi e lo studio
la-doccia-fredda-fa-dimagrire?-la-nuova-ipotesi-e-lo-studio
La doccia fredda fa dimagrire? La nuova ipotesi e lo studio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La doccia fredda fa dimagrire? La nuova ipotesi e lo studio

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
La doccia fredda fa dimagrire? E’ l’indicazione inedita che arriva da un nuovo studio internazionale, che accende i riflettori sull’effetto della ‘cold shower’ sulla bilancia. I dati sul tema, sinora, non abbondano. Ad aprire la nuova strada provvede una ricerca su 47 adulti – un numero ancora ristretto – obesi o in sovrappeso. Il risultato? L’esposizione regolare alle temperature basse, in particolare sotto la doccia, produce la perdita di grasso corporeo. 

 

Alla conclusione arrivano i ricercatori della University of Nottingham, in Inghilterra, e del Leiden University Medical Center (LUMC) nei Paesi Bassi. Gli autori dello studio hanno selezionato il gruppo di adulti: a metà di loro, sono stati consegnati un giubbotto refrigerante e una fascia da utilizzare per 2 ore ogni mattina, durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane. I due indumenti venivano indossati sopra una maglietta sottile e contenevano elementi refrigeranti pieni di gel, conservati per una notte nel congelatore e mantenuti a una temperatura di 15°C. In sei settimane, i partecipanti hanno perso 0,9 kg, quasi interamente di grasso corporeo. L’altro gruppo di soggetti, non dotati degli indumenti speciali, nello stesso periodo è ingrassato mediamente di 0,6 chili. 

“Questo è uno dei primi studi che esamina l’impatto dell’esposizione al freddo per un periodo di tempo prolungato, coinvolgendo persone in sovrappeso e obese”, ha spiegato la professoressa Mariette Boon, del LUMC. “Gilet come questo possono essere indossati a casa e quindi l’esposizione al freddo potrebbe essere un’aggiunta semplice ed economica alle strategie di stile di vita per la perdita di peso, come un’alimentazione sana e l’attività fisica”. 

Secondo lo studio, presentato al Congresso europeo sull’obesità a Istanbul, le basse temperature potrebbero aiutare ad accelerare la velocità con cui il corpo brucia calorie. La professoressa Helen Budge, dell’Università di Nottingham e coautore dello studio, come riporta il Guardian ha evidenziato che “l’esposizione quotidiana al freddo attiva il grasso bruno, che utilizza le riserve di grasso corporeo per produrre calore. È possibile che indossare un gilet refrifgerante stimoli il grasso bruno a essere più attivo e abbia un effetto benefico su lipidi, glucosio e sui processi di infiammazione. Tutti questi fattori contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari”. 

 

﻿I ricercatori, finanziati dalla Fondazione Olandese per il Cuore e dalla Fondazione Britannica per il Cuore, stanno studiando se altre forme di esposizione regolare al freddo possano contrastare l’obesità, ridurre i processi di infiammazione e prevenire le malattie cardiache. Gli scienziati, in particolare, stanno conducendo uno studio separato su 34 donne nei Paesi Bassi per verificare se anche la doccia fredda favorisca la perdita di grasso. Metà delle persone coinvolte nella ricerca farà la doccia con l’acqua più fredda per 90 secondi ogni mattina. 

“La nostra ipotesi è che le docce fredde e il nuoto in acqua fredda possano avere lo stesso effetto”, dice la professoressa Budge, sottolineando che il nuoto in acqua fredda non è direttamente paragonabile ad una ‘semplice’ doccia poiché “ci sono molti altri fattori in gioco, come lo choc termico da freddo: tuffarsi in un lago avrebbe effetti diversi sul corpo”. “Il giubbotto refrigerante prevede un periodo di esposizione molto più lungo rispetto alla doccia”, evidenzia Boon. “Ma d’altra parte la doccia fredda è ad una temperatura molto più bassa. Dovremo verificare se ha un impatto sulla perdita di peso. Speriamo che le persone possano trovare un metodo di esposizione al freddo che funzioni per loro e si adatti alla loro routine quotidiana”. 

Previous article
Internazionali, il Centrale tifa Sinner e urla: “Brava Siglinde”. E lei ride
Next article
Leo (Mef): “Più semplificazioni e rapporto collaborativo con i contribuenti”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Uova proteggono il cervello, lo studio: “Consumo regolare riduce rischio di Alzheimer”

(Adnkronos) - Uova 'salva memoria'. Mangiare regolarmente quest'alimento, infatti, potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer. Lo rivela uno studio su 40.000 adulti seguiti per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l’ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci

(Adnkronos) - Questa sera, sabato 16 maggio, andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: chi è senza rischia fino a 400 euro di multa

(Adnkronos) - Obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici da oggi, sabato 16 maggio 2026. Dove si prende la targa? Quanto costano le...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 maggio in nove regioni: piogge, temporali e raffiche di vento

(Adnkronos) - Nuova spallata del maltempo in Italia oggi, con un peggioramento meteo tra temporali e raffiche di vento. Sabato 16 maggio 2026 la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.