La donna che ha raccontato al mondo la lotta dell’Italia al coronavirus  

Tra le priorità nella lotta italiana al coronavirus “c’era quella di assicurarsi che gli operatori sanitari avessero i dispositivi di protezione necessari: le giuste maschere, camici, guanti e occhiali. Il problema della carenza di dispositivi di protezione è stato una preoccupazione costante, ma in primo luogo era necessario affrontare la paura di essere infettati”. Queste sono le parole della dottoressa forlivese Silvia Mambelli, direttrice del servizio infermieristico dell ‘Ausl Romagna, scelta dall’Oms per testimoniare – in una conference call con esperti di tutto il mondo – l’esperienza dell’Italia nell’emergenza coronavirus.

“Fin dall’inizio, abbiamo organizzato un meticoloso addestramento sulla prevenzione delle infezioni,

